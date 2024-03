Die Polizei sucht nach einem 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am Mittwoch in einem Supermarkt in der Lessingstraße als Ladendieb ertappt wurde und sich aggressiv wehrte. Laut Polizei hatte der Mann gegen 17.30 Uhr mit unbezahlten Lebensmitteln den Markt verlassen. Eine 21-jährige Angestellte stellte den Mann zur Rede und versuchte, ihn an der Flucht zu hindern. Der Dieb wollte laut Polizei nach der Zeugin schlagen, verfehlte sie aber und flüchtete dann mit einem Fahrrad. Seine Beschreibung: schwarzer Pullover und schwarze Hose, kurze hellbraune Haare, kleine Verletzung am linken Mundwinkel. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.