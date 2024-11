Die Afrikanische Schweinepest soll auf gar keinen Fall den Pfälzerwald erreichen. Daher wird gerade ein elektrischer Schutzzaun in der Region hochgezogen. Der ist noch flexibel, kann also versetzt werden. Das Land setzt langfristig aber auf eine permanente Zaunlösung. Bei einem Ortstermin an der A650 zwischen Ludwigshafen und Bad Dürkheim bezeichnete Landrat Clemens Körner (CDU) den Zaun als Bollwerk im Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest. Der Kreis ist mit seinem Veterinäramt auch zuständig für die Städte Ludwigshafen und Frankenthal. Wie viel das Land bereits investiert hat in das Zaunprojekt und wie das Aufstellen vonstatten geht, lesen Sie hier.