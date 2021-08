Ein aufmerksamer Zeuge hat am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr beobachtet, wie eine Frau und ein Mann ein AfD-Wahlplakat in der Speyerer Straße in Harthausen zerstört haben und meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten stellten am Tatort zunächst einen Rucksack fest und erwischten in der Nähe schließlich die 25 Jahre alte Beschuldigte, die den Rucksack suchte und die Sachbeschädigung einräumte. Kurze Zeit später erschien deren als Mittäter in Betracht kommender 24-jähriger Freund. Bei der Durchsuchung des Rucksackes fanden die Polizeibeamten ein Tütchen mit 1,24 Gramm Marihuana. Zur Motivation der Täter, das Wahlplakat zu zerstören, konnte sich ein Polizeisprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht äußern. Das sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Beschuldigten erwarten Anzeigen.