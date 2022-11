Hier ein völlig neues Umfeld, dort der gewohnte Standort, den man kaum besser machen könnte: In Großkarlbach und Lambsheim haben sich am Wochenende Jung und Alt zum Beisammensein im Advent getroffen.

Soll man es „aus der Not eine Tugend gemacht“ nennen oder soll man lieber sagen: „Warum nicht immer so?“ Weil in der Großkarlbacher Kändelgasse das Eckbachgewölbe saniert wird und dort eine große Baustelle entstand, hat die Ortsgemeinde ihren „Weihnachtsdorf“ genannten Adventsmarkt auf den Parkplatz zwischen Bürgerhaus und Altem Bahnhof verlegt. Eine sehr gute Idee.

Dort haben Beschicker und Besucher viel Platz, „und wir können die Infrastruktur von zwei Gebäuden samt Küche nutzen“, schwärmt Ortsbürgermeister Paul Schläfer (FWG) am Samstagabend. Auch die Aussteller freuen sich: Im Bürgerhaus geht es doch etwas befreiter zu als in der engen Alten Dorfmühle, wo sie in den Vorjahren immer ihre Sachen verkauft haben. Ob Herrnhuter Sterne, Grußkarten mit Großkarlbacher Motiven, Dekoartikel, Laubsägearbeiten oder bunter Schmuck: Die Auswahl ist charmant. Die beiden Kirchengemeinden machen auch mit, unter anderem mit einem Kaffeeausschank.

Draußen präsentiert sich vor allem der Turn- und Sportverein von seiner gastronomischen Seite. Unter den warmen Speisen sticht die Kürbissuppe hervor. Überall stehen Menschen in Grüppchen beieinander und erzählen. Wie es scheint, sind die Großkarlbacher weitgehend unter sich. Ein großer Vorteil des Ausweichstandorts ist das ehemalige Bahnhofsgebäude, denn dort sind die Landfrauen untergebracht, deshalb wird deren Küche zur Anlaufstation für Kinder, die basteln oder backen wollen. Bürgermeister Schläfer schließt nicht aus, dass sich die Weihnachtsdorf-Zuständigen auch im nächsten Winter für den Platz am Bürgerhaus entscheiden.

Lambsheim: Kulinarisch höchst divers

In Lambsheim herrscht an diesem Abend der gewohnte Weihnachtsmarkttrubel zwischen den beiden Kirchen – ein Gelände, das sich hervorragend für den Zweck eignet und viele Buden und Stände aufnehmen kann. Sie hier alle aufzuzählen geht nicht, aber so viel sei gesagt: Von heißem Eierlikör und süßen Pfannkuchen über Pizza und Arancini bis zu Suppe und Grillfleisch sorgen die Vereine und Gruppen gut für die vielen Lambsheimer, die sich vor Weihnachten hier noch mal fröhlich treffen wollen. Schlangen an den diversen Glühweinständen werden gern in Kauf genommen.

Gelegenheiten für besinnliche Pausen bieten der Gesang- und Musikverein mit seinem Bläserensemble und der Kleine Lambsheimer Frauenchor. Für die vielen aufgeregten Schul- und Kitakinder wird im katholischen Gemeindesaal ein Programm geboten, bei dem nach Herzenslust gebastelt werden darf. Und für die ganz Kleinen dreht auf der gesperrten Hauptstraße vor dem Eingang zum Markt eine bunt beleuchtete Kindereisenbahn ihre Runden.