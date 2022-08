Plastik schadet der Umwelt, das ist bei den meisten angekommen. Warum manche Äckern trotzdem voller Plastikfetzen sind.

Wir nehmen Säckchen mit, damit wir Obst und Gemüse beim Einkauf nicht in Plastiktüten packen müssen, trinken den Eiskaffee mit Papptrinkhalmen, die sich auflösen, wenn wir nicht schnell genug sind, und selbst das Bohren in den Ohren ist nicht mehr dasselbe, seit es Wattestäbchen aus Plastik nicht mehr gibt. Ob freiwillig oder per Verordnung: Dass Plastik nicht gut für die Umwelt ist, ist bei den meisten angekommen.

Und dann das: Bei der abendlichen Radtour rund um Waldsee sieht man ganze Felder voller Plastikfetzen. Da gehen alle Alarmglocken los. Umweltfrevel im großen Stil? Steffen Sternberger-Hahn, als Beigeordneter in Waldsee auch für den Bereich Umweltschutz zuständig, geht der Sache nach. Und kann nach einem Telefonat mit der Firma Renner, die den Acker bewirtschaftet, Entwarnung geben. „Bei den Folienresten handelt es sich um Mulchfolien, die im Zuckermaisanbau eingesetzt werden und sich von selbst zersetzen“, erklärt Sternberger-Hahn. Der Mais werde von Hand abgemacht, ein Häcksler beziehungsweise Mulcher setze den Zersetzungsprozess der Folie dann in Gang.

Im Idealfall abbaubar

Mulchfolien sind Kunststofffolien, mit denen Felder abgedeckt werden, um die Humus- und Stickstoffbilanz zu verbessern sowie Boden und Erntegut zu schützen. Die herkömmlichen dickeren Folien müssen nach der Ernte wieder eingesammelt und gereinigt werden. Bei mehrfachem Gebrauch kann es schon sein, dass Fetzen im Boden bleiben. Inzwischen verwenden Landwirte auch gerne die dünneren, aber deutlich teureren Bio-Modelle, die nach der Ernte einfach untergepflügt werden können und sich im Idealfall in kurzer Zeit vollständig abbauen. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Idealfall in den Äckern hier herrscht.