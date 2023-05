Nach dem schweren Starkregen mit Überschwemmungen meldeten sich am Sonntagabend vereinzelt Freiwillige bei der Feuerwehr, um zu helfen. Wehrleiter Stefan Zöller sagt auf Anfrage, dass so ein Hilfsangebot nicht ungefährlich sei und einiges beachtet werden müsse. In einem Keller „Im Krautgarten“ in Mechtersheim stand laut Zöller der Stromkasten im Wasser, aber das Licht brannte noch. „Meine Leute gehen da erst rein, wenn die Pfalzwerke das Haus vom Netz genommen haben“, sagt der Wehrleiter und verdeutlicht damit die Gefahr vor einem Stromschlag. Die Wehrleute hätten spezielle Stiefel, die bis zu 1000 Volt standhielten, und besitzen zudem Pumpen mit speziellen Steckern. Zöller rät daher Freiwilligen zu warten, bis die Arbeiten der Feuerwehr abgeschlossen sind, und den betroffenen Hausbesitzern anschließend zu helfen, etwa beim Wegräumen des Mobiliars.