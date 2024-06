Leicht verletzt hat sich ein Achtjähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich der Polizei zufolge bereits am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr in Schifferstadt ereignet hat. Ein 45-Jähriger fuhr mit seinem Auto aus einer Grundstücksausfahrt heraus und übersah den Achtjährigen auf seinem City-Roller, der damit auf dem Gehweg fuhr. Das Kind erlitt Verletzungen am Fuß, wurde sofort vor Ort medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. In dieser Sache war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.