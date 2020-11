Acht Wildschweinfrischlinge sind am Sonntagabend auf der B9 bei Römerberg von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei war ein 66-Jähriger gegen 22.20 Uhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Germersheim dort unterwegs, als es zum Zusammenstoß kam. Die Tiere hatten sich auf der rechten Fahrspur aufgehalten und verendeten alle bei dem Unfall. Das Auto des 66-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Zudem wurden weitere sieben Fahrzeuge beschädigt, als sie über Trümmerteile und Wildschweinkadaver fuhren. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Die rechte Fahrspur musste bis zur Entfernung der Trümmerteile und dem Abtransport der verendeten Wildschweine durch einen Jagdpächter kurzzeitig gesperrt werden.