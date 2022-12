Die Gemeindewerke Böhl-Iggelheim erhöhen die Gebühr für den Kubikmeter Schmutzwasser ab Januar 2023 von derzeit 3,20 Euro auf 3,50 Euro. Das haben die Mitglieder des Gemeinderats einstimmig beschlossen.

Die Bürger würden für diese „moderate“ Preissteigerung einen Gegenwert bekommen, nämlich eine „top sanierte und zukunftssichere“ Kläranlage, neue Kanäle und neue Hausanschlüsse sowie „eine gewisse Sicherheit“ vor Überschwemmungen, sagte Bürgermeister Peter Christ (CDU). Zuvor hatte der Werkausschuss die Gebührenerhöhung empfohlen.

Die Großprojekte Sanierung der Kläranlage und Erneuerung der Kanäle seien der Grund für die Gebührenerhöhung, betonte Christ. Wegen dieser großen Investitionen seien in den kommenden Jahren weitere Erhöhungen der Gebühren und auch des wiederkehrenden Beitrags für die Oberflächenwasserbeseitigung erforderlich, kündigte der Bürgermeister an. Im kommenden Jahr beträgt der Beitrag für die Oberflächenwasserbeseitigung weiterhin 80 Cent pro Quadratmeter.

Aus Eigenmitteln finanziert

Nach Angaben von Peter Christ konnten die Investitionen bisher weitgehend aus Eigenmitteln der Werke finanziert werden, an Krediten seien 1,5 Millionen Euro aufgenommen worden. Im kommenden Jahren seien jedoch weitere Kredite erforderlich. Im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke sind knapp 6,7 Millionen Euro Kredite eingeplant. Er gehe davon aus, dass dieser Betrag nicht komplett benötigt wird, sagte Christ.

Der Wirtschaftsplan der Werke im Bereich Abwasserbeseitigung, der von den Ratsmitgliedern einstimmig beschlossen wurde, sieht für das kommende Jahr ein Defizit von rund 49.400 Euro vor. Dies bei einem Volumen von 2,5 Millionen Euro im Erfolgsplan und von knapp 7,9 Millionen Euro im Vermögensplan. Erwartet werden 445.000 Kubikmeter Schmutzwasser. 2,9 Millionen Euro für Sanierungen an den Regenüberlaufbecken sind die größte Investition. Für die Erneuerung des Kanals und der Hausanschlüsse in der Ludwigstraße in Böhl sind 2,7 Millionen Euro eingeplant. Eine neue Schlammentwässerung an der Kläranlage schlägt mit 1,7 Millionen Euro zu Buche.