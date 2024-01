Läuft alles nach Plan, dann wird der Eigenbetrieb der Gemeinde für die Abwasserbeseitigung in diesem Jahr einen Bilanzgewinn von 152.200 Euro erwirtschaften. Die gute Nachricht für die Bürger: Die Abwassergebühren werden in diesem Jahr nicht erhöht – für 2025 ist das aber noch ungewiss.

Mit diesem voraussichtlichen Gewinn war die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschuss sicher: Alle Gremienmitglieder empfahlen dem Gemeinderat, der am 30. Januar, 19 Uhr, tagt, dem Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen. Walter Altvater von den Grünen hakte bei Kämmerin Elke Helm wegen der Abwassergebühren nach. Da in der Fortschreibung des Wirtschaftsplans Rücklagen bis 2027 vorgesehen sind, erhoffte er sich, dass bis dahin auch die Abwassergebühren stabil bleiben. Doch dieses Versprechen konnte die Kämmerin nicht geben. Zum einen sind die Rücklagen – bis 2027 wird mit 1,3 Millionen Euro gerechnet – keine monetäre Reserve, sondern ein buchhalterischer Posten. Zum anderen sei noch ungewiss, wie viel die Gemeinde für 2023 an den Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen für die Abwasserentsorgung zahlen muss. Mutterstadt hat kein eigenes Klärwerk, sondern leitet das Abwasser über die Ludwigshafener Kanäle in das BASF-Klärwerk. Dafür sind Gebühren fällig. „Der Bescheid liegt uns aber noch nicht vor“, sagte die Kämmerin. Sollten die Gebühr nicht unvorhersehbar steigen oder anderen Ausgaben anfallen, könnten auch die Gebühren 2025 stabil bleiben.