Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung werden für die Böhl-Iggelheimer im kommenden Jahr steigen. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag bei zwei Enthaltungen beschlossen. Für die Kommunalpolitiker sei das unvermeidbar, denn es muss weiterhin viel investiert werden.

Die Gebührenerhöhung sei wegen der erfolgten und noch geplanten Investitionen in die Kläranlage und das Kanalnetz erforderlich und unvermeidbar, darin waren sich Bürgermeister Peter Christ (CDU), CDU-Fraktionsvorsitzender Michael Knebel und SPD-Fraktionsvorsitzende Pia Möller-Reibsch einig. Knebel bezeichnete die Erhöhung als moderat. Demnach erhöht sich die Schmutzwassergebühr von drei auf 3,20 Euro. Diese Gebühr ist in den vergangenen fünf Jahren um einen Euro pro Kubikmeter teurer geworden. Bis Ende 2015 betrug sie 2,20 Euro pro Kubikmeter. Der wiederkehrende Beitrag für die Oberflächenwasserbeseitigung beträgt weiter 80 Cent pro Quadratmeter. Er war zum Januar 2020 von 60 auf 80 Cent erhöht worden.

Kanalarbeiten als größte Investition

Der Wirtschaftsplan der Werke hat im Erfolgsplan ein Volumen von knapp 2,39 Millionen Euro und im Vermögensplan von knapp 7,85 Millionen Euro. Der Ausgleich ist nur möglich, weil knapp 6,8 Millionen Euro Kredite aufgenommen werden. Es wird davon ausgegangen, dass etwa 445.000 Kubikmeter Schmutzwasser anfallen. Durch Gebühren sollen insgesamt etwa 2,2 Millionen Euro in die Kasse der Gemeindewerke fließen.

Als teuerste Investitionen nannte Christ die Erneuerung des Kanals und der Hausanschlüsse in der Bismarckstraße in Böhl für 2,3 Millionen Euro sowie die Sanierung der Schlammentwässerung in der Kläranlage, die mit 2,2 Millionen Euro zu Buche schlägt. Für rund drei Millionen Euro soll die Kläranlage weiter saniert werden. 450.000 Euro sind für eine TV-Befahrung und Reinigung der Kanäle sowie für Sanierungsarbeiten am Kanalnetz vorgesehen. Auf ebenfalls 450.000 Euro belaufen sich die Personalkosten. Bis 2024 stehen nach Angaben von Christ weitere Investitionen an. In die Gemeindewerke sollen in den kommenden drei Jahren 16 Millionen Euro investiert werden. Dem Wirtschaftsplan wurde bei einer Enthaltung zugestimmt.