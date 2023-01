Für die Bürger aller vier Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Rheinauen ist die Abwasserbeseitigung Anfang dieses Jahres um zehn Cent pro Kubikmeter Abwasser teurer geworden. Für Altriper Bürger werden nun 2,80 Euro, für Bürger aus Neuhofen 2,52 Euro berechnet. Wer in Waldsee oder Otterstadt wohnt, zahlt nun 1,57 Euro. Auch für die Entsorgung des Oberflächenwassers müssen die Bürger tiefer in die Tasche greifen. Alle Bürger zahlen dafür fünf Cent mehr pro Quadratmeter. In Altrip sind das dann 1,05 Euro und in Neuhofen 92 Cent. Auch hier kommen Otterstadter und Waldseer mit 75 Cent am günstigsten weg. So hat es der Verbandsgemeinderat der VG Rheinauen beschlossen. Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) begründete die Gebührenerhöhung mit gestiegenen Energiekosten. Das Thema Abwassergebühren hatte die Kommunalpolitiker in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt. Da ging es aber um die Frage, ob die Gebühren für alle Orte der Verbandsgemeinde vereinheitlicht werden oder weiter getrennt kalkuliert werden. Der Rat hatte letztlich entschieden, dass es bei der getrennten Berechnung bleibt.