Eine Frau hat am Sonntagnachmittag in Dudenhofen einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Laut Polizeibericht war die 50-Jährige in ihrem Auto in der Iggelheimer Straße in Richtung Schulzentrum unterwegs, als sie verkehrsbedingt hinter einem geparkten Wagen anhalten musste. Beim Anfahren schätzte sie den Seitenabstand zu dem geparkten Auto falsch ein und fuhr an dessen Heck. Dabei wurde der Wagen auf zwei davor abgestellte Autos geschoben, die ebenso beschädigt wurden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 22.000 Euro. Der Wagen der 50-Jährigen war im Gegensatz zu den anderen beteiligten Fahrzeugen nicht mehr fahrbereit. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.