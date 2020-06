Die Realschule plus in Bobenheim-Roxheim hat am Freitag 66 Schulabgänger verabschiedet. Wegen der Pandemie mussten auch diese Jugendlichen auf eine große Feier verzichten. „Das ist sehr, sehr schade“, sagt Schulleiterin Sabine Reich. Eine kleine Überraschung gab’s trotzdem.

Nacheinander und getrennt nach Klassen haben die Absolventen am Freitag in der Pausenhalle ihre Zeugnisse überreicht bekommen. „Es gab leider kein gemeinsames Foto“, berichtet Rektorin Reich. Die Schüler seien jeweils mit ihren Eltern fotografiert worden. Aus den Aufnahmen werde später eine Collage angefertigt.

Für jeden Schüler einen Ballon

„Das ist alles sehr traurig für die Jugendlichen“, sagt Reich. „Denn das kann man ja nicht wie einen Geburtstag nachholen.“ Als Trostpflaster organisierte die Schule eine Aktion: Jeder Absolvent bekam einen mit Helium gefüllten Ballon mit einem Zettel daran für persönliche Wünsche. Die wurden laut Reich klassenweise dem Himmel übergeben.

Sabine Reich berichtet von 31 Gymnasialempfehlungen in diesem Jahr: „Das ist eine hohe Zahl.“ 27 Schüler würden weiterführende Schulen besuchen, zum Beispiel die Berufsbildende Schule in Worms oder das Aufbaugymnasium in Alzey. „19 werden eine Ausbildung beginnen, und zwei wollen ins Freiwillige Soziale Jahr“, so Reich. Der Rest habe sich noch nicht festgelegt. Im nächsten Abschlussjahrgang seien es noch mehr, die bereits wüssten, dass sie eine Ausbildung machen wollten. Das liege vielleicht daran, dass die Realschule plus recht früh mit der Berufsorientierung beginne. Aktuell liegt die Gesamtschülerzahl laut Reich bei 370, „Tendenz konstant bis steigend“. Im neuen Schuljahr würden drei neue Klassen gebildet.

Wann wird der Neubau angegangen?

Ihren Schützlingen spricht die Rektorin ein großes Lob für ihre Disziplin bei der Beachtung der Corona-Hygieneregeln. „Das hat bisher wirklich gut geklappt.“ Noch eine Woche herrscht in der Grünstadter Straße Betrieb, dann geht’s in die Sommerferien. Wann der Rhein-Pfalz-Kreis damit beginnt, die Schule im laufenden Betrieb neu zu bauen, weiß die Schulleiterin nicht. Im Kreisbauausschuss hieß es kürzlich, es werde mit einem Baubeginn im Frühjahr 2021 gerechnet.

Das sind die Absolventen

Klasse 10 a: Gina-Maria Walz, Baris Batmaz, Brianna Duff, Kerem Sen, Anjeta Shabani, Zoe Neiheiser, Jelena Marinkovic, Jana Mill, Vanessa Michelle Nardelli, Sean Nellessen, Susanne Piontek, Eva Schambach, Lana Bilek, Alina Rat, Finn See, Saleh Tahir, Robin Keuchel, Hanna-Sophie Häfner, Fatema Mahdian, Lars Zobel, Jannis Neidlinger, Lina Holl, Celina Scherz

Klasse 10 b: Lara Veris Franke, Maik Rat, Arham Babar, Fotios Dagas, Donard Kasabaj, Fabian Przybilski, Maike Seitz, Lars Scherthan, Lukas Scherthan, Jana Winter, Marc Elias Boenke, Patrick Schneider, Stella Liehr, Miguel Angel Caceres, Tom Dech, Maik Werner, Marcel Hinkel, Lillien Christine Winkler, Marcel Grella, Nils Schwerdel, Linus Hamm, Robin Schmidt-Wingert

Klasse 9 b: Negar Ebrahimi, Niklas Grosch, Maram Hamarneh, Reem Hazzouri, Muhammad Jaffari, Brian Kienberger, Lea Lang, Jonas Letzeiter, Kim-Lara Merz, Josephine Müssig, Moritz Neubecker, Abas Mohammed Omar, Jan Schnettler, Maximilian Seiberth, Anna Siebenhaar, Visalakan Thavarasa

Preisträger: Jonas Letzelter, Jannis Neidlinger, Lars Scherthan, Lillien Christine Winkler (jeweils Klassenbeste), Jonas Letzelter und Anjeta Shabani (vorbildliches Verhalten), Nicolas Schneider, Jana Mill, Tom Dech (jeweils Durchstarter)