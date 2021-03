Eine ausgelassene Abifeier in großer Runde? Gerade undenkbar. Am Paul-von-Denis-Gymnasium in Schifferstadt wollte man die 73 Abiturienten aber trotz Pandemie nicht so einfach gehen lassen. Also wurde am Donnerstagabend in Absprache mit Ordnungsamt und Kreisverwaltung ganz coronakonform vor der Schule eine Zeugnis-Abholstation eingerichtet. „Drive through, drive home“ – durchfahren und heimfahren war das Motto, das die Schulleitung den Schülern und ihren Familien vorgegeben hatte. „Es war ganz toll, die Stimmung war freudig und hatte etwas Festliches“, sagt Schulleiterin Monika Kleinschnitger begeistert. Auch, weil sich einige Schüler richtig in Schale geschmissen hatten für den Abend: Abendkleid, Anzug, Fliege. Als ob es der Abiball wäre. Der wird zwar nicht stattfinden, dafür soll es aber im Mai eine Veranstaltung im Freien mit Preisverleihungen geben, wenn es die Lage zulässt. Das Zeugnis, die Abizeitung und eine Rose haben die Schüler jetzt schon in der Tasche. Herzlichen Glückwunsch!