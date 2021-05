Wollsocken, Lüftungsmarathon, Turnhalle – ihre schriftliche Abiturprüfung wird Pauline Billmayer wohl nie vergessen. Unter erschwerten Bedingungen haben die Oberstufenschülerin und ihre Klassenkameraden in diesem Jahr mitten in der Corona-Krise ihre Klausuren geschrieben. Auch die Vorbereitungsphase hatte es in sich – eine rote Warn-App sorgte für gehörigen Wirbel.

Was haben die Evolutionstheorien von Darwin und Lamarck mit Basketball zu tun? Nichts. Absolut gar nichts. Oder vielleicht doch? Für Pauline Billmayer und ihre Mitschüler gibt es tatsächlich einen gemeinsamen Nenner: Die Abiturprüfung im Leistungskurs Biologie haben sie in der Turnhalle des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasiums in Speyer direkt unter dem Basketballkorb geschrieben. Außergewöhnliche Umstände in Zeiten von Corona erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.

„Die Umgebung selbst hat mich nicht gestört. Im Gegenteil, durch die Größe der Turnhalle konnten die Tische mit großzügigem Abstand platziert werden. Und ich hatte das Gefühl, wirklich sicher zu sein“, berichtet die junge Frau aus Schifferstadt, die nach dem Abitur für ein paar Monate als Au-Pair nach Frankreich gehen möchte. Neben Biologie hat sie auch in Französisch und Sozialkunde ihre schriftlichen Prüfungen abgelegt. Sie ist froh, diesen Teil des Abiturs hinter sich gebracht zu haben.

Wohl denen, die nicht am Fenster sitzen

Doch nicht nur die Turnhalle war durch die strikten Vorgaben zu Hygiene und Sicherheitsabständen bei den diesjährigen Abiturprüfungen ein Novum. Lüften, lüften und nochmals lüften – und dies bei frostigen Außentemperaturen. Alle 20 Minuten wurden für fünf Minuten von den Aufsichtspersonen die Fenster geöffnet. Schon in einer normalen Schulstunde bringt dies immer wieder Unruhe in die Klasse. Doch bei einer schriftlichen Abiturprüfung, die in der Regel mehrere Stunden dauert, kann es mitunter auch zur Belastung werden. Vor allem für diejenigen Prüflinge, die an einem vorher zugelosten Tisch direkt am Fenster sitzen mussten.

„Durch die Lüftungsaktionen war immer wieder ein Geräuschpegel im Raum. Die Lehrer standen auf, gingen durch den Raum zu den Fenstern, die Fenster wurden geöffnet, dazu der Lärm von draußen. Man musste sich zwingen dranzubleiben und trotz Kälte weiterzuschreiben“, erzählt Pauline Billmayer. Vor allem in ihrer Französisch-Prüfung empfand sie diese Umstände als besonders störend. Und dann die Kälte. „Ich bin bei allen meinen Prüfungsfächern zum Glück nicht direkt am Fenster gesessen. Trotzdem war ich noch nie so dick angezogen wie an diesen drei Klausurtagen“, berichtet Alina Sarantscha, Paulines beste Freundin und Klassenkameradin. Von der Schulleitung kam wenige Tage vor Abiturbeginn sogar die Empfehlung, sich doch bitte zu den Klausuren einen Tee mitzubringen und unbedingt auf warme Kleidung zu achten.

Plötzlich roter Alarm!

Gesagt, getan. Handschuhe, Stirnband, Wollsocken, Winterstiefel mit dicker Einlegesohle, zwei Paar Thermoleggins übereinander, warme Winterhose, Vliesjacke und Rollkragenpulli. So dick eingemummelt schrieb Pauline Billmayer ihre Prüfungen in Speyer – und nicht etwa am Nordpol. „Nicht zu vergessen meine Kuscheldecke, die ich mir auch noch umgelegt hatte“, sagt die 18-Jährige und lacht. Gefroren hat sie dann an allen drei Prüfungstagen nicht – kein Wunder bei dieser Ausstattung. Pauline und Alina sind mit der Organisation und dem Ablauf der Abiturprüfungen zufrieden. „Wir haben alles dafür getan, dass wir den Schülern unter den Gesichtspunkten des Infektionsschutzes vor allem sichere und bestmögliche Prüfungsbedingungen bieten können“, erklärt Florian Fischer aus Schifferstadt, der seit sieben Jahren als Lehrer am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium unterrichtet und im Januar Prüfungsaufsicht hatte.

Für die Abschlussklassen geht es auf die Zielgerade. Doch auf dem letzten Drittel sorgte eine Schreckensmeldung bei Pauline Billmayer für große Aufregung. Anfang Dezember vergangenen Jahres erschien auf ihrem Mobiltelefon plötzlich eine rote Corona-Warn-App. Sie war völlig fassungslos. Und nicht nur sie – fast die Hälfte des Abi-Jahrgangs ihrer Schule war auf einmal mit einer roten Warnapp konfrontiert und musste von einem Tag auf den anderen von Präsenzunterricht auf Homeschooling wechseln. „Ich hatte wirklich Panik, den Anschluss zu verlieren. Denn so kurz vor den Prüfungen wollte ich natürlich nichts verpassen“, erzählt die 18-Jährige. Also rein in die häusliche Quarantäne und Unterricht per Videokonferenz. Anstrengend, aber machbar.

Vorbereiten per Videoschalte

Viel größer war bei der Schülerin die Sorge, an Corona zu erkranken. Doch zum Glück war der Test bei ihr negativ, und sie konnte ab dem 14. Dezember wieder am Präsenzunterricht teilnehmen. Doch nur für zwei Tage, dann kam der von Bund und Ländern angeordnete Lockdown. „Anhand eines zuvor erstellten Lernplans habe ich zu Hause in den letzten Wochen vor den Prüfungen intensiv gearbeitet“, sagt die ehrgeizige junge Frau, die nach dem Abitur auf Lehramt studieren möchte und auf einen Studienplatz in Münster oder Bonn hofft. Mit ihrer Freundin hat sie sich in der Vorbereitungsphase regelmäßig online ausgetauscht.

„Lerngruppen waren ja leider nicht möglich, aber es ging auch so“, berichtet die Oberstufenschülerin. In den letzten Tagen vor den Prüfungen Anfang Januar, in denen normalerweise wieder Präsenzunterricht hätte stattfinden sollen, gab es für die Abiturienten für jedes Prüfungsfach per Videoschalte eine intensive Vorbereitung mit dem jeweiligen Fachlehrer. „Das war richtig gut. Die Lehrer haben sich viel Zeit für uns genommen und waren jederzeit ansprechbar“, sagt Billmayer. Und Lehrer Fischer ergänzt: „Die Schüler waren sehr gut auf diese Stunden vorbereitet, sodass selbst über die Videokonferenzen ein effizienter Austausch möglich war.“

Die schriftlichen Abiturprüfungen und die dazugehörige Vorbereitungsphase haben in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen stattgefunden. Eine große Herausforderung für die Schulen. Und den Schülern wurde psychisch einiges abverlangt. Doch Pauline Billmayer ist positiv gestimmt und zieht für sich selbst schon jetzt eine Lehre aus der Corona-Pandemie: „Man sollte häufiger dankbar sein für die kleinen Dinge und nicht alles als selbstverständlich ansehen.“