Von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte zwischen 23.30 und 4 Uhr im Bruchweg und in der Hundertmorgenstraße an 14 Autos gegen Außenspiegel getreten, informiert die Polizei. Teils brachen die Spiegel aus der Verankerung. Die Spur ziehe sich vom Ortseingang durch den Bruchweg in die Hundertmorgenstraße. Möglicherweise hätten sich der oder die Täter gestört gefühlt, vermuten die Beamten und bitten Zeugen, sich bei der Polizei Maxdorf, Telefon 06237/934-1100, oder der Polizei Frankenthal, 06233/3130, zu melden, oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.