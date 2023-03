Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Rand von Dudenhofen befindet sich ein Anwesen, das von seiner Fassade, seiner Umgebung und seiner Inneneinrichtung her schöner nicht sein könnte. Dort spielen sich jedoch alltäglich Tragödien ab: Im Kinderhospiz werden junge Menschen betreut, denen kein langes, unbeschwertes Leben vergönnt ist. Geschäftsführerin Anja Hermann berichtet, was sich in den vergangenen Monaten auf dem Anwesen getan hat. Ein Detail möchte sie aber nicht verraten.

Das neueste fertiggestellte Projekt im Kinderhospiz Sterntaler ist das Therapiebad. In dem Raum im Untergeschoss des Pflegehauses ist es 35 Grad warm. Die Temperatur in dem achteckigen,