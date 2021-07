Die Baustelle an der B9-Abfahrt auf die B39 in Richtung Speyerer Zentrum ist am Donnerstagmorgen abgebaut worden. Das hat jedoch Augenzeugenberichten zufolge für längere Rückstaus auf der B9 gesorgt. Wie berichtet, war die Abfahrt seit 14. Juni gesperrt. Die Stadtwerke Speyer (SWS) hatten dort Reparaturarbeiten am Mittelspannungsnetz durchgeführt. Für Autofahrer war für die Dauer der Arbeiten eine Umleitung über die B9-Ausfahrt Römerberg eingerichtet worden. Eigentlich war für das Ende der Bauarbeiten und damit der Verkehrsbehinderungen bereits der 3. Juli geplant. Laut SWS-Sprecherin Angela Sachweh hatte sich aber herausgestellt, dass der Kabelfehler, der behoben werden sollte, im Bereich der B9-Fahrbahn liegt. „Deshalb haben sich die Stadtwerke für eine Neuverlegung des Teilstücks entschieden“, teilt Sachweh mit. Durch die Umplanung und die heftigen Regengüsse der vergangenen Tage hätte sich die Dauer der Arbeiten „geringfügig“ verlängert.