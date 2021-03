Ab dem Jahr 2022 wird die Ortsgemeinde Harthausen an Haushalte mit Kindern unter einem Jahr und erwachsene pflegebedürftige oder behinderte Personen mit Inkontinenz auf Antrag kostenfrei pro Jahr zwölf Windelsäcke ausgeben. Unter der Annahme von zirka 30 bis 40 Kindern und geschätzt 30 inkontinenten Pflegebedürftigen und/oder Behinderten rechnet Ortsbürgermeister Harald Löffler (CDU) mit Kosten zwischen 3000 und 4000 Euro für die Gemeinde. Diese könnten sich schnell erhöhen, befürchtete Helmut Biermann (SPD): „Was ist, wenn auch die in Harthausen ansässige Seniorenresidenz die kostenlose Ausgabe von Windelsäcken beantragt?“, fragte er in der jüngsten Ortsgemeinderatssitzung. Dem wollte Rainer Schaust (CDU) durch den Zusatz „nur an ambulante Dienste abzugeben“ vorbeugen.