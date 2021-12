Tägliches Testen wird an zwei Stellen in der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim ab Montag, 6. Dezember, möglich sein. Wie die Verwaltung mitteilt, werden Teststellen im Zentrum Alte Schule und Am Scheidgraben eingerichtet.

Zum einen wird laut Gemeindeverwaltung Sertac Bilgin von der MKS-Medical GmbH eine Teststelle im Zentrum Alte Schule im Eingangsbereich beim Ochs- und Eselbrunnen betreiben. Zum anderen können sich Bürger am Ortseingang von Dannstadt, unweit des Aldi- beziehungsweise Lidl-Markts, auf dem Gelände von „Der Eilbote Mirko Strickler“, Am Scheidegraben 1, testen lassen. „Wir freuen uns, dass es gelungen ist, mit den Verschärfungen der Corona-Regeln das Testangebot in unserer Verbandsgemeinde stark auszubauen und damit andere Teststellen im Rhein-Pfalz-Kreis ein Stück weit zu entlasten“, sagt Bürgermeister Stefan Veth (CDU). Er danke den Betreibern für deren Bereitschaft, umfangreiche Testzeiten anzubieten. Und auch für Ortsbürgermeisterin Manuela Winkelmann (CDU) habe es außer Frage gestanden, das Zentrum Alte Schule zur Verfügung zu stellen. „Die Teststelle am Zentrum Alte Schule wird ohne Anmeldung funktionieren, die Teststelle Am Scheidegraben 1 wird über eine Online-Terminvergabe an den Start gehen“, schreibt Ute Günther, Pressesprecherin der Verbandsgemeinde. Registrieren können sich Testwillige unter www.schnelltestdannstadt.de. Zusätzlich zu den neuen Teststellen sind Günther zufolge weiterhin Tests in den Schlich-Apotheken möglich.

Auch in der Verbandsgemeinde Maxdorf wird ab Sonntag eine tägliche Test-Möglichkeit geben.

Öffnungszeiten



Zentrum Alte Schule, Dannstadt-Schauernheim, Montag bis Freitag, 16.30 bis 19.30 Uhr, Samstag bis Sonntag, 15 bis 18 Uhr.