Wegen einer Kanalsanierung an der B39 kommt es ab Montag, 25. Oktober, zu Verkehrseinschränkungen in Speyer. Autofahrer müssen deshalb Umleitungen in Kauf nehmen. Anschließend ist das Umland dran.

Wie der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, sollen die Kanalsanierungsarbeiten am Montag, 25. Oktober, im Fahrbahnbereich südlich der B39 bei Speyer beginnen. In einem ersten Bauabschnitt soll das Stück zwischen B9 und der Anschlussstelle Speyer-Süd (Landauer Straße) gemacht werden. Für Autofahrer, die aus Richtung Ludwigshafen kommen, bedeutet das: Ein Abfahren auf die B39 in Richtung Rheinbrücke ist nicht möglich. Sie müssen den Weg über die B9-Anschlussstelle Dudenhofen/Römerberg nehmen und werden von dort wieder auf die B39 zurückgeleitet. Wer aus Richtung Rheinbrücke kommt, muss sich nicht auf Verkehrseinschränkungen einrichten. Im zweiten Bauabschnitt wird dann der B39-Abschnitt bis zur Anschlussstelle Speyer-Vogelgesang gemacht. Auch hier wird laut LBM eine Fahrspur für den Verkehr gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.

Die Sanierungsmaßnahmen sollen in Speyer bis Ende des Jahres abgeschlossen sein, teilt der LBM mit. Danach soll es auf der B39 zwischen Geinsheim und der B9 weitergehen. Kosten für das Gesamtprojekt laut LBM: rund eine Million Euro.