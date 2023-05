Die Ortsgemeinde und ihre Vereine bereiten sich auf die Großniedesheimer Kerwe vor. Von Freitag bis Montag, 2. bis 5. Juni, wird wieder viel geboten auf dem Festplatz in den Moltersgärten und nebenan beim Sportplatz.

Zur Eröffnung mit Fassanstich am Freitag ab 19 Uhr werden nach gutem Brauch unter den Anwesenden kleinere und größere Sachpreise verlost. Während man danach auf dem Kerweplatz bei Festwirt Ralph Meister oder an der Cocktailbar der Tischtennisfreunde gemütlich beisammen sitzen kann, geht’s an der Pergola beim Turn- und Sportverein (TuS) rund. Die Liveband Goodies, ein Trio aus dem Rhein-Neckar-Kreis und der Vorderpfalz, heizt den Besuchern mit Pop- und Rocksongs von gestern und heute ein.

Fußball und Zaubershow

Am Samstag geht es um 16 Uhr mit Fußballspielen los, vier Stunden später unterhält der Musiker und „Dubbeglas-Bruder“ Willi Brausch die Kerwegäste. Dem Gottesdienst um 10 Uhr an der Pergola folgen am Sonntag die Kerwemenüs des TuS und eine Zaubershow für Kinder und Erwachsene. Zur Kaffee-und-Kuchen-Zeit beginnt das Kerwetreiben am Montag. Wer am Wettfliegen der Luftballone teilnehmen will, sollte sich um 17 Uhr auf dem Festplatz einfinden. Dann beginnen auch die Freifahrten für Kinder.

Apropos Fahrgeschäfte: Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD) hat sich zusammen mit Festwirt Meister um neue Schausteller bemüht, nachdem die letztjährigen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit nicht überzeugt hätten, wie Walther erklärt. Der kleine Rummelplatz besteht ihm zufolge aus einem Autoscooter, einem Kinderkarussell, einer Schieß- und einer Pfeilwurfbude sowie einem Süßwarenstand.