Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer gilt ab Dienstag, 18. Januar, ein Besucherstopp. Das teilte eine Sprecherin der Klinik am Montag mit. Hintergrund sei die hoch ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus, deren Ausbreitung die Klinik mit dem Besucherstopp eindämmen will. „Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeitenden steht für uns an oberster Stelle“, wird Jonas Sewing, Geschäftsführer des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses, in einer Pressemitteilung zitiert. „Deshalb haben wir uns jetzt wie sehr viele deutsche Kliniken für einen allgemeinen Besucherstopp entscheiden müssen.“

Ein Besucherstopp gelte in der größten Geburtsklinik des Landes bereits seit einigen Wochen für einzelne Fachabteilungen. Dennoch zeigten die aktuellen Erfahrungen, dass einige Besucher die Hygieneregeln nicht konsequent genug einhalten. „Mit Blick auf die steigenden Inzidenzen ist der Besucherstopp leider notwendig geworden“, so Geschäftsführer Sewing. Ausnahmen macht das „Diak“ bis auf Weiteres nur für Begleitpersonen bei der Geburt sowie für Angehörige von schwerkranken oder sterbenden Patienten, die beim Besuch eine FFP2-Maske tragen müssen. Bislang galt in der Klinik die 2G-plus-Regel.

Im St.-Vincentius-Krankenhaus will man laut Aussage von Cornelia Leszinski, Ärztlicher Direktorin und Chefärztin, zum jetzigen Zeitpunkt auf einen Besucherstopp verzichten. „In Abhängigkeit von der Pandemiesituation hier vor Ort in Speyer können wir dies jedoch in den nächsten Wochen nicht ausschließen“, teilt Leszinski auf Anfrage mit. Aktuell gilt in der Klinik die 2G-plus-Regel. Besuche bei Patienten sind nur einmal am Tag für eine Person und für höchstens eine Stunde möglich. Covid-Patienten dürfen generell keinen Besuch empfangen. Auch im „Vincenz“ gilt für Besucher die FFP2-Maskenpflicht. „Ausnahmen gibt es selbstverständlich für schwerstkranke und sterbende Patienten nach Rücksprache mit dem Chefarzt der jeweiligen Klinik“, so Leszinski.