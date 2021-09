Zwischen den Anschlussstellen Maxdorf und Friedelsheim wird ab Montag, 27. September, die Fahrbahn der A650 in Richtung Bad Dürkheim saniert. Ab November soll sich dann die Sanierung Richtung Ludwigshafen anschließen. Betroffen ist jeweils ein rund drei Kilometer langer Abschnitt. Verkehrsbeeinträchtigungen sind zu erwarten, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Bis voraussichtlich Dezember werden die Arbeiten an diesem Autobahnabschnitt dauern, heißt es. Die Anschlussstelle Friedelsheim müsse auf der jeweils im Bau befindlichen Richtungsfahrbahn teilweise gesperrt werden. Die Umleitungen würden ausgeschildert.

Der Verkehr werde auf die jeweilige Gegenfahrbahn umgelegt. Dort stehe dann für jede Fahrtrichtung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Für die auf der Fahrbahn nach Bad Dürkheim beginnenden Arbeiten werde der Verkehr demnach zunächst auf die Richtungsfahrbahn nach Ludwigshafen umgelegt. Diese werde daher zwischen 27. September und 1. Oktober jeweils zwischen 20 und 5 Uhr kurzzeitig gesperrt. Die Umleitung erfolge über die parallel zur A650 durch Maxdorf verlaufende L527 (Mannheimer Straße, Hauptstraße) und die L454 (Weisenheimer Straße).

Während der Arbeiten auf der Fahrbahn nach Bad Dürkheim stehe die Abfahrt an der Anschlussstelle Friedelsheim (Nord) nicht zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer nehmen stattdessen die Abfahrt an der Anschlussstelle Maxdorf und folgen der ausgeschilderten Umleitung U99 über die L454 und die L527. Bei der Sanierung der Fahrbahn nach Ludwigshafen müsse dann die Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Friedelsheim (Süd) gesperrt werden. Ersatzweise ist die Umleitung U7 ausgeschildert. Diese verläuft ebenfalls entlang der L527 und der L454 und mündet an der Anschlussstelle Maxdorf in die A650.

Bei dem Projekt würden auch die Rampen im Bereich der Anschlussstelle Friedelsheim erneuert. Außerdem werden neue Fahrzeugrückhaltesysteme – Schutzplanken – installiert.