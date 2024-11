Vollständig ausgebrannt ist am Montag gegen 14.50 Uhr ein Hyundai auf der A65. Laut Polizei geriet der Motorraum des Autos zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Dannstadt-Schauernheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen plötzlich in Brand. Der 65-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf den Standstreifen lenken und sich in Sicherheit bringen, sodass niemand verletzt wurde. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Die Vollsperrung wurde gegen 15.45 Uhr aufgehoben und der linke Fahrstreifen für den Verkehr wieder freigegeben werden.