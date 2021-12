Die Sanierung der Fahrbahn auf der A61 zwischen dem Kreuz Speyer und der Anschlussstelle Schifferstadt steht kurz vor dem Abschluss. Am Sonntag, 19. Dezember, soll der erneuerte Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Frankenthal für den Verkehr freigegeben werden. Das hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest, zuständig für Planung, Bauoberleitung und Bauüberwachung für das Projekt, mitgeteilt. Die Sperrung an der Anschlussstelle Schifferstadt (Auffahrt in Richtung Speyer) wird aufgehoben. Damit würden die seit September laufenden Bauarbeiten plangemäß abgeschlossen. Vor der Freigabe des Streckenabschnitts müsse die baustellenbedingte Verkehrsführung zurückgebaut werden. Diese Arbeiten sollen zwischen Freitagabend und Samstag erledigt werden. Bei der Sanierung wurden die Asphaltfahrbahn auf einer Länge von 7,5 Kilometern und die Schutzplanken erneuert, ebenso die Asphaltdecke auf acht Unter- und Überführungen sowie auf dem Autobahnparkplatz „Nachtweide“.