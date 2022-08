Einen Sachschaden von rund 60.000 Euro und eine kurzzeitige Vollsperrung der A61 hat die Kollision eines BMW mit einem Wohnwagengespann am Donnerstagabend verursacht. Nach Angaben der Autobahnpolizei Ruchheim fuhr ein 61-Jähriger mit seinem Wohnwagengespann gegen 19.20 Uhr in Fahrtrichtung Süden vom Autobahnrastplatz Dannstadt-West auf die Autobahn auf. Auf dem rechten Fahrstreifen kollidierte ein sich von hinten nähernder 68-jähriger BMW-Fahrer mit dem Gespann. Dieses geriet ins Schleudern und stieß gegen die linke Schutzplanke. Dabei löste sich laut Polizei der Wohnwagen vom Zugfahrzeug und kam erst im Graben rechts neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des Wohnwagengespanns und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurz voll gesperrt werden.