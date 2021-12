Maxdorf. Die Erneuerung der Fahrbahndeckschicht auf der A650 zwischen den Anschlussstellen Maxdorf und Friedelsheim steht kurz vor dem planmäßigen Abschluss. Vor der Freigabe gibt es noch mal eine Umleitung.

Nachdem die Fahrbahn in Richtung Bad Dürkheim saniert war, wurden unlängst auch die Asphaltarbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen abgeschlossen. Vor der anstehenden Freigabe des Streckenabschnitts erfolgt jedoch nach Angaben der Autobahn GmbH Niederlassung Südwest der Rückbau der baustellenbedingten Verkehrsführung. Dafür muss der Verkehr in Fahrtrichtung Bad Dürkheim in der Nacht von Montag, 6., auf Dienstag, 7. Dezember, voraussichtlich zwischen 20 und 5 Uhr, an der Anschlussstelle Friedelsheim (Nord) ausgeleitet werden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Auf der Gegenseite kann es wegen der Arbeiten zu kurzzeitigen Behinderungen an der Auffahrt auf die A650 von der B37 kommen. Ab dem 7. Dezember steht der sanierte Streckenabschnitt in beiden Fahrtrichtungen dann uneingeschränkt für den Verkehr zur Verfügung. Die für die Sanierung der Fahrbahn nach Ludwigshafen eingerichtete Sperrung der Autobahnauffahrt an der Anschlussstelle Friedelsheim (Süd) wird laut Autobahn GmbH aufgehoben. Die Sanierung der A650 zwischen Maxdorf und Friedelsheim umfasste einen rund drei Kilometer langen Streckenabschnitt auf beiden Richtungsfahrbahnen.