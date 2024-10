Der Wasserturm in Großniedesheim ist seit zwei Jahren nicht mehr in Betrieb, aber er hat von seiner Faszination nichts eingebüßt. Sein Baubeginn jährt sich zum 95. Mal. Die Gelegenheit, um beim Wasserturmexperten Klaus Schütz anzurufen.

Herr Schütz, Sie kennen sich so gut wie niemand sonst mit dem Wasserturm in Großniedesheim aus. Dessen Baubeginn jährt sich nun zum 95. Mal. Nach einer Serie von Rohrbrüchen ist er seit zwei Jahren außer Betrieb. Warum hatten Sie damals den Turm in Verdacht, Mitschuld an den Wasserrohrbrüchen zu tragen?

Ich