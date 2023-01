Auf rund 20.000 Euro beläuft sich laut Polizeiangaben der Gesamtschaden eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 18 Uhr im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße/Landesstraße 453 in Heuchelheim ereignet hat. Eine 29-jährige Unfallbeteiligte wurde dabei leicht verletzt und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Ein 89-Jähriger Autofahrer wollte aus der Bahnhofstraße nach links in Richtung Heßheim abbiegen. Hierbei habe er die Vorfahrt der Frau missachtet, so die Polizei weiter. Der Mann blieb demnach unverletzt. Beide Fahrzeuge seien sie abgeschleppt worden. Die Kreuzung sei infolge der Unfallaufnahme für circa eine Stunde gesperrt gewesen.