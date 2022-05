Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch um 20 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke in der Speyerer Straße in Otterstadt zwei Pkw beschädigt. Laut Polizeibericht ist der Senior weggefahren, ohne seiner „Wartepflicht und Feststellungsduldungspflicht als Unfallbeteiligter“ nachzukommen. Zeugen haben den Unfall beobachtet und die Polizei gerufen. Die Beamten trafen den 84-Jährigen zu Hause an. Dort hatte er auch sein Auto abgestellt. Bei dem Unfallverursacher wurde ein Atemalkoholwert von 0,19 Promille gemessen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen unerlaubten Verlassens eines Unfallortes eingeleitet. Der Sachschaden beträgt insgesamt circa 4500 Euro, rund 2500 Euro davon verursachte der 84-Jährige an den geparkten Autos.