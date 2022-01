Ein 82-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Hanhofener Hauptstraße verletzt worden. Laut Polizei war der Mann gegen 16 Uhr auf dem Radweg in Richtung An den Gewerbewiesen unterwegs, als er im dortigen Einmündungsbereich die Vorfahrt einer von links kommenden 81-jährigen Autofahrerin missachtete. Durch die Kollision kam der Mann zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein geringer Sachschaden.