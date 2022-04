Zwei Pkw-Fahrer haben am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in der Holzgasse in Römerberg aus verkehrsbedingten Gründen halten müssen. Das scheint einen 80-Jährigen gestört zu haben. Jedenfalls kam er, wie die Polizei berichtet, aus der Einfahrt seines angrenzenden Anwesens und schlug mit einem Rohrstock auf das Fahrzeug der 30-Jährigen. Ein Schaden entstand dabei nicht. Als die Frau den Mann aufforderte, damit aufzuhören, wurde der Senior noch aggressiver und wirkte mit dem Stock auf die Frau ein. Als der hinter ihr wartende Fahrer zur Hilfe eilte, wurde auch der 31-Jährige von dem Mann mit dem Rohrstock geschlagen. Die beiden Geschädigten erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen an den Armen. Der Senior muss sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.