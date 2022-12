Einen vierstelligen Betrag an ein ihr unbekanntes Konto hat am Montag gegen 11.40 Uhr eine 79-jährige Frau aus Römerberg überwiesen, nachdem sie laut Polizei eine WhatsApp-Nachricht von einer ihr unbekannten Telefonnummer erhalten hat. Der Absender gab sich demnach als Tochter aus und suggerierte, eine neue Telefonnummer zu haben. In der Nachricht stand, dass die Tochter sich in einer finanziellen Notlage befinde und dringend eine Rechnung bezahlen müsse. Erst nach einer persönlichen Rücksprache mit der Tochter sei der Betrug aufgefallen, berichtet die Polizei weiter. Diese Masche sei derzeit häufig der Beginn eines Betruges, bei dem oftmals hohe Geldsummen erbeutet würden. In geschickt formulierten WhatsApp-Nachrichten geben sich Betrüger laut Polizei als Tochter beziehungsweise Sohn der Geschädigten aus und behaupten, eine neue Handynummer zu besitzen. Sie gaukeln eine Notlage vor und bitten Angehörige um eine Geldüberweisung. Es gebe leider noch eine Vielzahl weiterer Betrugsvarianten. Information und gute Präventionstipps gibt es im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/