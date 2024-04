Drei Tage lang waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Altrip, Limburgerhof, Otterstadt und Schifferstadt für die 72-Stunden-Aktion aktiv. Initiator ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Speyer. Das Motto: „Uns schickt der Himmel“. Alle Engagierten können stolz auf die Ergebnisse sein.

In Altrip wurde die Waldparkhalle mehrere Tage lang in eine Werkstatt für den Bau von Holzhütten verwandelt. Alle Helfer waren damit beschäftigt, Balken zusammenzubauen und Holzwände einzusetzen. Am Schluss standen fünf neue Holzhütten in der Waldparkhalle, die künftig bei der Kerwe und beim Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen, wenn dort die Arbeitsgemeinschaft Altriper Vereine Feste ausrichtet.

„Die jetzigen Hütten sind bereits rund 30 Jahre alt“, berichtete Patrick Moser, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Altriper Vereine. Er half ebenfalls in der Waldparkhalle tatkräftig mit. In zwei Schichten werkelten hier Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahre. „Die Kinder trauen sich was zu und sind sehr tüchtig“, berichtete Bernd Mansky erfreut über das Engagement der rund 40 Helfer. Auch manche Eltern begleiteten ihre Kinder. Wie Simone Regelein-Förster, die mit ihrem Sohn und dessen Freund Holzteile zusammenschraubte: „Es macht Spaß! Alle sind mit Feuereifer dabei.“ Für das leibliche Wohl der Helfer sorgte Vorstandsmitglied Helena Schmidt mit ihren Helfern. Die Mahlzeiten hatte sie zu Hause vorbereitet. In der Waldfesthalle wurden Kartoffelsuppe mit Würstchen und Nudeln Bolognese warm gemacht.

Unterstützung für die gute Sache hatte es bereits im Vorfeld von Vereinen und der VR-Bank gegeben die für die Aktion gespendet hatten, sagte Bernd Mansky. Bereits für die Vorbereitungen wie Planung und Sägearbeiten sowie bei der Vorgrundierung und Farblasierung der Holzteile waren viele fleißige Hände beteiligt. „Wir von der Arbeitsgemeinschaft sind sehr dankbar für die Unterstützung und die Spender – es wurde eine unglaubliche Arbeit reingesteckt“, zog Moser am Schluss begeistert Bilanz.

In Limburgerhof sind die Messdiener im Einsatz

Viel Engagement und Körpereinsatz investierten die Messdiener und ihre Freunde in Limburgerhof in die Verschönerung rund um die katholische Kirche am Dekan-Finck-Platz. Die rund 55 Akteure im Alter von acht bis rund 30 Jahre hatten sich einiges vorgenommen, wie Lara Biello vom Leitungsteam berichtete. So wurden mit einem Hochdruckreiniger die Platten seitlich und vor der Kirche gereinigt. Im Grünstreifen an der Kirchenstraße buddelten Jugendliche einen alten Baumstumpf aus, um Platz für neue Pflanzen zu machen.

Auf dem Platz vor der Kirche waren zwei Jugendliche dabei, Holzpaletten abzuschleifen. „Daraus wird eine Sitz-Lounge gebaut“, berichtete Lara Biello. Die neue Sitzecke wird ihren Platz ebenfalls auf dem Kirchengelände finden und ist als Treffpunkt für die Messdiener gedacht. Die Aktion komme aber der Kirchengemeinde zugute, denn der Platz rund um die Kirche werde ja oft genutzt, ob beim Besuch der Kirche oder bei Festen. Im Vorfeld gab es Spenden für das Material wie Pflanzen. Die Geräte für die Gartenarbeiten stellten die Eltern zur Verfügung. Die Motivation sei sehr groß, wie auch von den Kindern zu hören war. „Mir gefällt es sehr gut, es ist eine tolle Arbeit und macht richtig Spaß“, berichtet ein achtjähriger Junge. Nicht einmal das schlechte Wetter konnte die Helfer abhalten: „Am Freitag wurde sogar im Regen gearbeitet. Es ist wirklich toll, was bei den Witterungsbedingungen geleistet wurde“, sagte Lara Biello.

Auch in Schifferstadt und Otterstadt wird geschuftet

Nicht nur in Altrip und Limburgerhof, sondern auch in Schifferstadt waren Kinder und Jugendliche aktiv: Auf dem Gelände der katholischen Kita St. Jakobus herrschte während der 72-Stunden-Aktion reges Treiben. 50 Helfer im Alter von sieben bis 17 Jahre halfen mit, unter anderem eine Picknickecke mit Bank aufzubauen. Außerdem wurden Beete angelegt wie die „Naschecke“ mit Himbeeren und Johannisbeeren. In Otterstadt waren die Messdiener mit Unterstützung örtlicher Vereine unterwegs. Sie haben unter anderem Bäume und Sträucher gepflanzt.