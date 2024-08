Beim Abbiegen von einem Parkplatz „Am Rathausplatz“ in Dannstadt-Schauernheim hat eine 74-jährige Autofahrerin aus Hochdorf-Assenheim am Montagmorgen einen 66-jährigen Fahrradfahrer aus Dannstadt-Schauernheim, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte, übersehen und angefahren. Laut Polizei stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen an Armen und Beinen zu. Sein Fahrrad geriet unter das Auto und stark beschädigt. Den Sachschaden beziffer die Polizei mit rund 300 Euro.