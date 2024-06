Ein falscher Polizist hat am Mittwoch versucht, einen 64 Jahre alten Mann zu betrügen. Wie die echte Polizei mitteilt, hatte sich ein Anrufer als Polizeibeamter ausgegeben. Der Mann gab an, dass die Frau des 64-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Der falsche Polizist forderte 75.000 Euro oder wertvolle Gegenstände von dem Mann. Dieser kontaktierte in einem günstigen Moment seine Ehefrau, kam so der Masche auf die Schliche und erstattete Anzeige. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass sie nie die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordert.