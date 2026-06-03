Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Ludwigshafen einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen. Gegen den 61-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Wie die Polizei Ludwigshafen mitteilt, wurde am Dienstag, 2. Juni, gegen 23 Uhr ein auffällig fahrender Wagen in der Rehhütter Straße gemeldet. Beamte der Polizeiinspektion erreichten die Örtlichkeit kurze Zeit später und trafen den Fahrer noch sitzend in seinem Auto an.

Bei dem 61-Jährigen stellten die Polizisten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 1,78 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.