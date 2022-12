Gerechte Arbeitsteilung, gegenseitiger Respekt und die richtigen Entscheidungen haben Heidi und Joachim Puttkammer zu einem erfüllten Leben verholfen. Am 22. Dezember feiern die beiden ihre Diamantene Hochzeit.

Schon vor ihrer Heirat am 22. Dezember 1962 hat sich langsam, aber stetig zunächst eine Freundschaft und später eine „Liebe auf den zweiten Blick, dann aber nachhaltig“ angebahnt, erinnern sich Heidi (79) und Joachim Puttkammer (81) an ihre ersten gemeinsamen Jahre. „Ich war damals dreizehneinhalb, da gab es nur Freundschaft. Ich bin mit meiner Freundin spazieren gegangen und irgendwann kamen zwei junge Männer dazu.“ Außerdem hätten sich die Mütter der beiden beim Friseur kennengelernt und seine Mutter besaß einen Fernseher – „da ist meine Familie hingegangen und wir sind etwas näher gerückt.“

Nach der Heirat haben sich die Eheleute aufeinander eingestellt: „Wir wechselten schnell vom ich zum wir“, erzählen sie. Das und sehr viele gemeinsame Unternehmungen haben die Puttkammers zusammengeschweißt und eine gute Ehe ermöglicht. „Vertraue deiner Frau, denn sie vertraut dir auch. Sei deiner Frau treu, denn sie ist es auch“, nennt Puttkammer ein paar der Grundsätze, die in ihrer Ehe gut funktioniert haben. Wesentlich ist aber auch die gerechte Arbeitsteilung. Joachim Puttkammer teilte sich schon damals die Hausarbeit mit seiner Frau und machte zum Beispiel mit den beiden Töchtern zusammen die Wäsche. Auch die vier Enkelsöhne seien so erzogen, dass sie den Haushalt schmeißen können. Nach zehn Jahren Pause und vergeblicher Suche nach einer Arbeit als Schneiderin hatte Heidi Puttkammer zur Bürokraft umgeschult. „Das war nicht einfach als Hausfrau und Mutter.“ Danach arbeitete sie Vollzeit als Buchhalterin und Sachbearbeiterin, sodass eine Arbeitsteilung selbstverständlich war.

Prägende Zeit in Amerika

Joachim Puttkammer schulte mit 35 Jahren ebenfalls um. Nach einem Leben als Soldat wurde er Finanzbeamter in der Oberfinanzdirektion Koblenz. Das war von ihm gewollt, um der Familie die Chance zur Weiterentwicklung zu geben. Den Töchtern verhalf das zu Studienplätzen – was „im tiefsten Westerwald“, wo sie anfangs wohnten, nicht möglich war.

Überhaupt hat der Aufenthalt in den USA, in die die Puttkammers in seiner Zeit als Soldat versetzt worden waren, die Perspektive geändert. Damals sei Amerika – im Gegensatz zu heute – tatsächlich noch das Land der unbegrenzten Möglichkeiten gewesen. „Die Auslandsbesoldung war sehr gut“, erinnert Joachim Puttkammer sich. Außerdem gab es eine Krankenversicherung für die ganze Familie, einen Straßenkreuzer, ein großes Haus, das erste Pferd – „nichts war ein Problem. Das hat uns gezeigt, wie das Leben auch sein kann, nämlich ein bisschen bunter und fröhlicher. Das alles war im Westerwald nicht der Fall.“ Das brachte sie dazu, ihren Weg zu ändern.

Ansonsten halten sich die beiden fit durch Radfahren und Laufen, Reiten war auch lange Zeit eine Lieblingsbeschäftigung der Familie. „Wenn wir zurückblicken, sagen wir uns schon: Das ist doch eine recht schöne Erfolgsgeschichte gewesen“, meint Joachim Puttkammer zufrieden.