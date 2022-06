Mit einem Faustschlag ist ein 52-jähriger Neuhofener am Samstagabend gegen 23 Uhr vor einer Gaststätte in der Woogstraße attackiert worden. Dem Täter, ebenfalls 52 Jahre alt, und einem unbekannten Begleiter wurde laut Polizei der Einlass zur Gaststätte verwehrt. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Der 52-jährige Neuhofener musste nach dem Angriff zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Angaben zu der oben genannten Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.