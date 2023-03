Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den Fehlbedarf an Betreuungsplätzen für Kita-Kinder soll eine neue Kita in der Schillerstraße decken. Bis die gebaut ist, soll eine provisorische Kita bei der Albert-Schweitzer-Grundschule die Situation entschärfen. Die erforderlichen finanziellen Mittel dafür hat der Altriper Ortsgemeinderat am Donnerstag bereitgestellt.

Natürlich kann die Kommune kein Geld drucken. Oder mal eben einfach so eine halbe Million Euro zusätzlich in ihrem Etat vorsehen. Deshalb hat der Rat auf Vorschlag der Finanzabteilung