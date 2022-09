Der Tennisclub (TC) Beindersheim wird 50 Jahre alt. Zum Jubiläum muss sich der Verein sorgen um seine Zukunft machen, denn es fehlt an jüngeren Mitspielern.

In Spitzenzeiten hatte der TC Beindersheim mehr als 400 Mitglieder, es gab Wartelisten und eine Aufnahmegebühr. Doch dem „Boris-Becker- und Steffi-Graf-Boom“ der 1990er-Jahre folgte überall im Land ein kontinuierlicher Mitgliederschwund: Vor 20 Jahren zählte der Deutsche Tennisbund noch 2,5 Millionen Mitglieder, heute sind es noch rund 1,4 Millionen. Immerhin: 2021 gab es erstmals seit zwei Dekaden wieder ein bundesweites Plus von 17.000 Tennisspielern.

Dass diese Trendwende auch bei ihnen ankommt, darauf hofft der Erste Vorsitzende des TC, Edgar Geipel. Er analysiert die Situation seines Clubs nüchtern und sachlich. Noch rund 50 Mitglieder sind dem Verein geblieben, das Durchschnittsalter liegt derzeit bei etwa 65 Jahren. Weibliche und männliche Mitglieder halten sich dabei zahlenmäßig die Waage. „Es fehlen uns vor allem die 30- bis 40-Jährigen, und es fehlen uns junge Eltern, die mit ihren Kindern zu uns kommen und dabei andere Jugendliche mitbringen und motivieren“, erklärt Geipel.

Jugend-Werbeaktionen waren erfolglos

Gerade in Sachen Jugendarbeit sei der TC nicht tatenlos gewesen, betonen der Vorsitzende und das „dienstälteste“ Mitglied, Robert Herrmann, im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Es habe vielfältige Werbeaktionen, beispielsweise einen Tag der offenen Tür und eine Kooperation mit der örtlichen Grundschule gegeben, doch der erhoffte Nachwuchs sei dennoch ausgeblieben.

Nur in der Vergangenheit zu schwelgen und der „guten alten Zeit“ nachzutrauern, das ergebe aber wenig Sinn, findet der Vorsitzende. „Wir hatten in hier in Glanzzeiten zwölf aktive Teams und haben in der Oberliga gespielt – heute haben wir noch ein Team im Spielbetrieb“, erklärt Edgar Geipel. Er spricht von den „Herren 65“, die derzeit in der B-Klasse an den Start gehen. Der Schwerpunkt des Vereins habe sich verlagert, weg vom stark leistungsbezogenen und termingebundenen Wettbewerbstennis zum Freizeitsport. Aus finanziellen Gründen könne sich der TC keine bezahlten Trainer leisten, alles laufe ehrenamtlich.

Vereinsanlagen verwildern

Die Spielflächen wurden in den vergangenen Jahren reduziert, um Arbeitszeit und Geld zu sparen. Statt sieben gibt es nun nur noch drei Tennisplätze. Gleichwohl macht sich Edgar Geipel auch Gedanken über die zukünftige Nutzung der freigewordenen vereinseigenen Flächen. Auf den früheren Tennisplätzen wachsen mittlerweile die ersten Wildsträucher. Auf die lange Bank schieben lässt sich diese Frage also nicht. Wie eine zukünftige Nutzung der Vereinsanlagen aussehen kann, steht allerdings noch in den Sternen.

Das Klima im Club sei gut und kameradschaftlich, sagt Geipel. Nahezu alle Aufgaben rund um die Sportanlage und das Clubhaus würden ehrenamtlich getragen. „Das funktioniert bei uns gut, auch ohne verpflichtende Arbeitseinsätze“, betont der TC-Vorsitzende. Allerdings habe das Vereinsleben in der Corona-Pandemie stark gelitten. Vor allem gesellige Veranstaltungen kamen zum Erliegen, und im Clubhaus wurde es still.

„Tennissport ist weiter attraktiv“

Das „Goldene Jubiläum“ haben die TC-Mitglieder auf der Vereinsanlage an der Beindersheimer Fohlenweide gefeiert. Wie lange der TC noch überlebensfähig ist, bleibt dem Vorsitzenden zufolge abzuwarten. Mit den derzeitigen Strukturen könne man sicher noch einige Jahre „Schmalspur fahren“ – ein „Konzept Zukunft“ sehe aber natürlich anders aus, gibt er zu. An Attraktivität hat der Tennissport aus Geipels Sicht nicht eingebüßt. Es gehe vielmehr darum, Brücken zu bauen und das Vereinsleben neu zu aktivieren und dabei interessant und einladend zu gestalten, erklärt der Betriebswirt und langjährige Siemens-Mitarbeiter.

Er selbst habe beim TC Beindersheim viele schöne Stunden und Erfahrungen gesammelt, betont Geipel. Eine gute Zeit, die der Vorsitzende nicht missen möchte. Die Hoffnung auf eine Zukunft für seinen TC Beindersheim gibt er auch deshalb nicht auf. „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt“, meint er dazu.