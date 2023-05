Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein halbes Jahrhundert hat Hartmut Stutzmann aus Beindersheim nun schon das rote Parteibuch. Dafür wurde er am vergangenen Samstag vom SPD-Ortsverein geehrt. Wir haben den 69-Jährigen, der Mitglied im Orts- und im Verbandsgemeinderat ist, gebeten, einen Blick zurück und einen nach vorn auf die Bundestagswahl zu werfen.

Herr Stutzmann, was hat Sie so lange in der sozialdemokratischen Partei gehalten?

Ich glaube mein Bedürfnis, mit Menschen zu tun zu haben. Deshalb bin ich auch von klein auf im