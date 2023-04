Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Goldene Meister aus dem Frankenthaler Umland erzählen, wie sich ihre Berufe innerhalb eines halben Jahrhunderts verändert haben.

Auch wenn er schon ein paar Jahre in Rente ist: Zum Wandel in der Autobranche hat Ralf Kempf aus Heßheim noch immer eine Meinung. Dass sich in Zukunft das E-Auto durchsetzen wird, glaubt der Kfz-Mechanikermeister,