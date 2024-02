Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Abend im Jahr 1974. Gut 40 TuRa-Mitglieder treffen sich in der Vereinsgaststätte am Ortseingang von Otterstadt für ein paar gesellige Stunden. Der Beginn einer Erfolgsgeschichte namens Kappenabend. Die soll nach 50 Jahren zwar nicht enden, aber Abschiede wird es am Samstag trotzdem geben.

Der Turn- und Rasensportverein, kurz TuRa, wird 125 Jahre alt. Gefeiert wird das hochoffiziell mit Reden und Ehrungen – aber auch mit Pappnase und Party. Beim Kappenabend am 10. Februar soll’s