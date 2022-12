Obwohl die Polizei seinen Führerschein erst kürzlich beschlagnahmt hatte, wurde ein 50-jähriger Mann am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Speyerer Straße in Dudenhofen erneut hinter dem Steuer eines Fahrzeugs erwischt. Laut Polizeiangaben untersagten die Beamten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der Mann sei für den Fall weiterer Taten auf die Möglichkeit einer Sicherstellung von Fahrzeugen hingewiesen worden.