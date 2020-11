Weil sie Schlangenlinien fuhr, immer wieder unnötigerweise abbremste und dann beschleunigte, ist eine 50-jährige Autofahrerin am Samstag gegen 21.30 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer auf der B9 in Richtung Speyer aufgefallen. Der Zeuge alarmierte die Polizei und folgte dem Wagen, der inzwischen auf die A61 in Richtung Koblenz abgefahren war, bis Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim zu dem Fahrzeug aufschließen konnten. Eine anschließende Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz „Nachtweide“ bestätigte laut Polizei die Vermutung des Zeugen: Die Frau war stark alkoholisiert. Sie musste die Polizeibeamten zur Dienststelle begleiten. Hier wurde ein Atemalkoholtest gemacht der einen Wert von mehr als 2,2 Promille ergab. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Ob die Frau ihren Führerschein so bald wieder bekommt, muss nun ein Richter entscheiden, teilt die Polizei mit. Außerdem wurde gegen sie eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.