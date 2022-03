Im Ortsteil Dannstadt soll neben der Kurpfalzhalle ein Basketballfeld entstehen. So etwas oder etwas Ähnliches möchten die Rödersheim-Gronauer auch den Kindern und Jugendlichen in ihrem Dorf anbieten und haben dafür die Hilfe der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim beantragt. Ihre Unterstützung hat die Kommune am Mittwoch zugesagt.

Ein geeignetes Gelände haben die Rödersheim-Gronauer schon gefunden: direkt neben der Turnhalle der Grundschule am Neuberg. Ob hier am Ende ebenfalls Basketball gespielt wird, ein Bolzplatz entsteht oder etwas anderes, ist noch offen. Hauptsache, der Nachwuchs bekommt eine attraktive Aufenthalts-, Spiel- und Freizeitsportmöglichkeit. Die genaue Gestaltung werden die Politiker noch klären. Deshalb läuft das Projekt auch unter dem Titel „Multifunktionsfläche“. Das Gelände sollen die jungen Rödersheim-Gronauer möglichst vielfältig nutzen können.

Die Verbandsgemeinde unterstützt schon das Dannstadter Basketballfeld finanziell. Im aktuellen Haushalt lassen sich aber keine Mittel mehr für Rödersheim-Gronau einstellen. Deshalb hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, im nächsten Etat für die Jahre 2024 und 2025 erst mal 50.000 Euro einzuplanen.

Auch andere interessiert

Walter Schmitt (FDP) fand die Idee gut. Zugleich äußerte er als Ortsbürgermeister der Nachbargemeinde Hochdorf-Assenheim die Hoffnung, in der Zeit bis 2024 auch für sein Dorf eine ähnliche Fläche für die dortige Jugend zu finden. Andreas Pfeiffer (Grüne) begrüßte die geplante Alternative zu den Angeboten in Dannstadt.

Uwe Schölles (SPD) dankte dem Christdemokraten Artur Oberbeck, der sich vehement für das Vorhaben im Ortsteil Rödersheim eingesetzt habe. Oberbeck hatte wiederholt beklagt, „dass immer alles in Dannstadt“ passiere und dann die Idee für eine solche Multifunktionsfläche zunächst im Ortsgemeinderat vorangetrieben. Bei den anderen Fraktionen von FWG und SPD rannte er damit offene Türen ein.