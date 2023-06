Eine 47-Jährige ist am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz im Waldspitzweg in Schifferstadt von einem Unbekannten bespuckt worden. Wie die Polizei berichtet, beleidigte der Mann die Frau und spuckte ihr auf die Kleidung. Als sich die 47-Jährige daraufhin in ihr Auto setzte, um den Parkplatz zu verlassen, schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand gegen den Heckspoiler ihres Wagens. Es entstand geringer Sachschaden. Zuvor soll sich der Mann darüber beklagt haben, dass die Geschädigte zu nah an ihm vorbeigelaufen sei. Weil sich die 47-Jährige das Kennzeichen des Unbekannten gemerkt hat, erfolgen nun weitere Ermittlungen. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug einen Drei-Tage-Bart. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.